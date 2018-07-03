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Galatasaray Bernard'ın peşinde

Belhanda'yı 8 numarada oynatmayı planlayan Fatih Terim, bonservisi elinde olan Bernard'ın transfer edilmesini istedi.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 15:21
Galatasaray Bernard'ın peşinde

Galatasaray'da transferde rota yeniden 10 numaraya çevrildi...

Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezonda Younes Belhanda'yı 8 numarada görevlendirmeyi planlıyor.

Terim, bu nedenle 10 numara mevkiine bir transfer yapılmasını yönetimden talep etti.



BONSERVİSİ ELİNDE

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği transferde çok rahat hareket edemeyen Cimbom, bonservisi elinde bulunan Brezilyalı ofansif orta saha Bernard'a yöneldi.

Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki 10 numara için elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı Bernard'ın menajeriyle temasa geçecek.

Yıllık ücret konusunda sıkıntısı olmayan Galatasaray, geçen sezonu Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile geçiren Brezilyalı yıldız için senelik 3.5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Görüşmeler kısa süre içinde gerçekleşecek ve Bernard'ın transferi için maddi konuda tüm şartlar zorlanacak.

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