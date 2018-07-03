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Fenerbahçe Mina'yla el sıkıştı

Daha önce Barcelona ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Mina'yı da ikna etti. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi 1 yıllığa kiralayacağı öğrenildi.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 15:25
Fenerbahçe Mina'yla el sıkıştı

Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli yönetiminde Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Sarı Lacivertli ekip kadrosuna kiralık olarak katmak istediği Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı İstanbul'a getirmek üzere.



BARÇA'DAN SONRA MİNA DA TAMAM DEDİ

Mina'nın kiralanması konusunda Başkan Ali Koç'un girişimleriyle Barcelona ile kesin anlaşma sağlayan hatta ön protokol bile imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe, Yerry Mina'yı ikna etmekte sıkıntı yaşıyordu.

Sonunda Yerry Mina'nın da Rusya'ya kadar gelen Fenerli yetkililere olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Kolombiya bugün elenirse Mina İstanbul yolculuğuna çıkacak.

Ali KoçBarcelonaFenerbahçeRusya


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