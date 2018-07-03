F.Bahçe'den '3 Temmuz' açıklaması

Sarı lacivertli kulüpten ’3 Temmuz’ süreciyle ilgili bir açıklama yapıldı. "Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarı" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası’nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gaspıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi – manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe’nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe’sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı “Fenerbahçe YIKILMAZ” diye… Ancak Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Camiamızın, 3 Temmuz ile ilgili tüm beklentilerinin sonuna dek farkındayız ve Fenerbahçe’nin gasp edilen hakları, maddi kayıpların telafisi için tüm hukuki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yargıtay’dan çıkacak olan beraat kararıyla birlikte, gereken tüm hukuki girişimler, yine camiamızın bizlere vereceği enerji ile başlatılacak. Kumpasın 7.yılında, Fenerbahçe’ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyor, tüm camiamıza saygılarımızı sunuyoruz."



