Beyaz Gazete Ana Sayfa

Brad Wanamaker NBA'ye gitti

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcusu Brad Wanamaker, NBA ekiplerinden Boston Celtics’e transfer oldu.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 11:15
Brad Wanamaker NBA'ye gitti

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Basketbol’dan Fenerbahçe Doğuş’a transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Brad Wanamaker, NBA takımlarından Boston Celtics’e transfer oldu. NBA ekibinden yapılan açıklamada ABD’li basketbolcu ile sözleşme imzalandığı ve Wanamaker’in 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Brad Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş forması ile THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu seçilmişti. 28 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda geçen sezon maç başına da 11.3 sayı, 3.8 asist, 2.7 ribauntluk performans sergiledi.

Fenerbahçe teşekkür etti

Fenerbahçe Kulübü de Boston Celtics’e transfer olan Wanamaker için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda “Final Serisi MVP’si” seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker’ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.

Brad Wanamaker, önümüzdeki sezonda kariyerine NBA takımlarından Boston Celtics ile devam edecektir.

Wanamaker’a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Fenerbahçe DoğuşBoston CelticsFenerbahçeCumhurbaşkanlığı KupasıBasketbol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar