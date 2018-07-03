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Beşiktaş, Wilfried Bony'nin peşinde

Negredo'yla yollarını ayıracak olan Beşiktaş yönetimi, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmeyi planlıyor.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 15:54
Beşiktaş, Wilfried Bony'nin peşinde

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu doğrultuda birçok futbolcu konusunda girişimlerde bulunmuştu.

LİSTENİN 1. SIRASINDA

Son gelişmelerin ardından rotasını güncelleyen Kartal'ın, İngiltere temsilcisi Swansea City'nin Fildişi Sahilli golcüsü Wilfried Bony'i 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi.

OLUMLU YANIT VERDİ

Swansea City'nin geçen sezon küme düşmesi sebebiyle kulübünden ayrılma kararı alan ve Beşiktaş'ın ilgisine menajeri aracılığıyla olumlu yanıt veren 29 yaşındaki futbolcunun, kulübünden ayrılmak için izin istediği bildirildi.



Bu gelişme sonrasında Swansea City'le 1+1 yıllık kontratı bulunan Bony için harekete geçen Kartal'ın, bonservis pazarlıklarına başladığı kaydedildi.

Oyuncusunun ayrılmakta ısrarcı olması sebebiyle Bony'nin gidişine yeşil ışık yakan Ada ekibinin, bu hafta içerisinde Kartal'a istediği bonservis bedelini ileteceği belirtildi.

Mali olarak küçülmeye gitmeleri sebebiyle transfere küçük bir bütçe ayıran siyah-beyazlıların, düşük bir bedel karşılığında ya da kiralama yoluyla bu transferi noktalamak istediği öğrenildi.

Swansea CityİngiltereBeşiktaş


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