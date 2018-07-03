Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'ı açıkladı! 'En güçlü seçenek...'

Sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Lyon'un sağ beki Rafael, transferi hakkında konuştu.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 22:07
Beşiktaş'ı açıkladı! 'En güçlü seçenek...'

Beşiktaş iddialarını doğrulayan Rafael, ''Transfer döneminde çok seçeneğim var. En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi bir kulüp. Premier Lig ise beni her zaman etkiliyor. Diğer bir seçenek ise Lyon'da kalmak. Neler olacağını göreceğiz.'' şeklinde konuştu.

Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.

LyonBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar