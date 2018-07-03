Beşiktaş'ı açıkladı! 'En güçlü seçenek...'

Beşiktaş iddialarını doğrulayan Rafael, ''Transfer döneminde çok seçeneğim var. En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi bir kulüp. Premier Lig ise beni her zaman etkiliyor. Diğer bir seçenek ise Lyon'da kalmak. Neler olacağını göreceğiz.'' şeklinde konuştu.



Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.