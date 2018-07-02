Beyaz Gazete Ana Sayfa

Liverpool Salah'ın sözleşmesini uzattı

Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Spor / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
Liverpool Salah'ın sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz sezon Livepool'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. 2017-2018 sezonunun başında 42 milyon Euro'ya Roma'dan transfer olduğu Liverpool ile çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 yıl daha İngiliz ekibinin başarısı için ter dökecek.

Liverpool


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar