Liverpool Salah'ın sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz sezon Livepool'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. 2017-2018 sezonunun başında 42 milyon Euro'ya Roma'dan transfer olduğu Liverpool ile çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 yıl daha İngiliz ekibinin başarısı için ter dökecek.