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F.Bahçe'de Aykut Kocaman krizi! Comolli sinirlendi

Eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın verdiği ekstra izinleri kullanan 3 futbolcu kampa katılmadı. Bu durum Comolli’yi kızdırdı.

Spor / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:32
F.Bahçe'de Aykut Kocaman krizi! Comolli sinirlendi

Yeni sezon sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor...

Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli takıma gittikleri için ekstra izin verdiği 3 isim kampa henüz katılmadı.

Bu futbolcuların tavrı sportif direktör Damien Comolli'nin bir hayli canını sıktı.

KRİTİK ZİRVE

Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi.

Fransız sportif direktör, kampa katılacak bu 3 futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Mehmet TopalTeknik DirektörFenerbahçeHasan Ali Kaldırım


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