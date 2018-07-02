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Beşiktaş, Umut Nayir'le prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:11
Beşiktaş, Umut Nayir'le prensip anlaşmasına vardı!

BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Spor Toto Süper Lig'e dönen Ankaragücü'nde forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir'le prensip anlaşmasına vardı!

UMUT NAYİR KİMDİR?

Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, 2014-15 sezonunda diğer bir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Ocak 2016'da Yeni Malatyaspor'a kiralanan Umut, Temmuz 2016'da ise Göztepe'ye kiralanmış ve sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergilemişti. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmı şve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.



HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ!

Profesyonel futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra geldiği başkentte önce Gençlerbirliği ile antrenmanlara çıktığını, kırmızı-siyahlı takımdaki kadro kalabalıklığı nedeniyle MKE Ankaragücü'ne geçmişti. Umut, o dönem yaptığı açıklamada"İstanbul'da amatör oynuyordum. Profesyonel bir altyapı süreci geçiremediğim için başta bunun sıkıntılarını çektim." demişti.

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