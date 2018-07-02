Beyaz Gazete Ana Sayfa

Belçika'dan tarihi geri dönüş! Belçika: 3 - Japonya: 2

Dünya Kupası son 16 turu maçında Japonya ile Belçika karşılaştı. Belçika, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Japonya karşısında 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Belçika'ya tur biletini getiren gol 90+4'te Chadli attı.

Spor / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:07
Belçika'dan tarihi geri dönüş! Belçika: 3 - Japonya: 2

Belçika, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip geldi. Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına Japonya müthiş başladı. 48'de Haraguchi takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra da İnui harika bir gole imza atarak Japonya'yı 2-0 öne geçirdi.

Belçika, 69. dakikada Vertonghen'in golüyle farkı bire indirdi. Belçika 2-0'dan geri döndü, 74. dakikada oyuna sonradan giren Fellaini eşitlik golünü attı.

90+4'te Chadli sahneye çıkan Chadli skoru 3-2'ye getirdi ve Belçika geriden geldiği maçta tur biletini cebine koydu. Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

BrezilyaJaponyaBelçika


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar