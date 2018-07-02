Antalyaspor 52 yaşında

Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor A.Ş. tarafından yayımlanan ortak mesajda, kırmızı-beyazlı kulübün 2 Temmuz 1966 tarihinde Atilla Konuk ve arkadaşları tarafından kurulduğu belirtildi. Antalyaspor’un, Süper Lig’de futbol başta olmak üzere hentbol ve masa tenisiyle; basketbol, yüzme, su topu, bisiklet, triatlon, voleybol, jimnastik, judo ve korumalı futbol olmak üzere 12 branşta kadın ve erkek takımlarıyla mücadele eden Türkiye’nin ender kulüpleri arasında yer aldığı vurgulandı.



Çağdaş ve vizyonlu bir kulüp olan Antalyaspor’un Avrupa ve Dünya’nın tanıyacağı bir kulüp haline gelmesi için çalışmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Antalyaspor Kulübü olarak, kulübümüzün 52. yılında tüm Antalyasporluları en içten dileklerimizle kutluyor, Antalyaspor’umuzun bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli başkan ve yöneticilerimizi ve camianın bir ferdi olarak kendini Antalyasporlu kabul eden herkesi minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" denildi.