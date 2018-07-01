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Rusya çeyrek finalde

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

Spor / 01 Temmuz 2018 Pazar 19:41
Rusya çeyrek finalde
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Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta İspanya 11. dakikada Ignashevich'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Rusya , 41. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba'nın attığı golle İspanya karşısında 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan İspanya-Rusya maçı, uzatmalara gitti. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Rusya, çeyrek finalist oldu.

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