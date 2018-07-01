Rusya çeyrek finalde

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta İspanya 11. dakikada Ignashevich'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.



Rusya , 41. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba'nın attığı golle İspanya karşısında 1-1 eşitliği yakaladı.



Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan İspanya-Rusya maçı, uzatmalara gitti. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de 1-1'lik eşitlik bozulmadı.



Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Rusya, çeyrek finalist oldu.