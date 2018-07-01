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İspanyol yıldız milli takımı bıraktı

Orta saha oyuncusu Andres Iniesta, İspanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

Spor / 01 Temmuz 2018 Pazar 22:46
İspanyol yıldız milli takımı bıraktı

Iniesta, İspanya Milli Futbol Takımı'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Rusya'ya elendikleri 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında milli formayı son kez giydiğini belirtti. 34 yaşındaki Iniesta, 'Sanırım kariyerimin en kötü günü. Bazen sonlar, hayal ettiğiniz gibi olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği ve 32 kupa kazandığı Barcelona'dan 2017-2018 sezonu sonunda ayrılarak Japon ekibi Vissel Kobe'ye giden Iniesta, kulübü için olduğu kadar 131 karşılaşmada 13 gol kaydettiği İspanya Milli Takımı için de önemli performanslara imza attı.



2008'de 1964'ten sonra ikinci defa Avrupa şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Iniesta, 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde ise tarihe geçti.

Normal sürenin 0-0 tamamlanmasıyla uzatmaya giden maçın 116. dakikasında Hollanda filelerini havalandıran Iniesta, İspanya'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanmasını sağladı.

Iniesta, İspanya'nın bir kez daha Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandığı 2012'de ayrıca UEFA'nın verdiği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü de aldı.

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