2018 Dünya Kupası'nda, İspanya - Rusya maçının ardından Hırvatistan-Danimarka maçı da penaltılara kaldı. 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarında kazanan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.



4 DAKİKADA İKİ GOL



Maça hızlı başlayan Danimarka 1. dakikada öne geçti. Maçın ilk dakikasında Thomas Delaney'in assitini değerlendiren Zanka, maçın ilk golünü atan isim oldu.



Gollü başlayan maçta eşitlik golü ise 4. dakikada geldi. Hırvatların golcüsü Mario Mandzukic, skora dengeyi getiren isim oldu.







İKİ TAKIM DA ATAMADI, MAÇ UZADI



Son dakikalara girildiği anlarda bile peş peşe gelen pozisyonlara rağmen top iki takım adına da filelerle buluşmadı. 90'danın 1-1 bitmesi üzerine maç uzatmalara gitti.



Mücadelenin 116. dakikasında Luka Modric'in kullandığı penaltıyı kaleci Schmeichel kurtardı.



Penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan turlardı.







Penaltılar



HIRVATİSTAN: 3 - DANİMARKA: 2





HIRVATİSTAN:



Badelj kaçırdı

Kramaric attı

Modric attı

Privaric kaçırdı

Rakitic attı



DANİMARKA:



Eriksen kaçırdı

Kjaer attı

Krohn-Dehli attı

Schnöe kaçırdı

Jorgensen kaçırdı |



RUSYA İLE HIRVATİSTAN KARŞI KARŞIYA



Alınan sonuç sonrasında, İspanya'nın elen Rusya ile Hırvatistan çeyrek finalde eşleşti.