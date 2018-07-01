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FIFA'dan Rusya'yı şoke eden hareket

İspanya’yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükselen Rusya’da, maç sonrası takım kalecisi Akınfeev, doping testine tabii tutuldu.

Spor / 01 Temmuz 2018 Pazar 21:29
FIFA'dan Rusya'yı şoke eden hareket

Rusya'nın, İspanya ile son 16 müsabakasında karşılaşması ve penaltılara uzayan maçı kazanarak çeyrek finale yükselmesinden sonra şok bir gelişme yaşandı. FIFA tarafından maç sonrası Rusya milli takım kalecisi Akınfeev, FIFA'nın sağlık ekiplerince alınarak doping testine tabii tutuldu.

İspanya maçının önceki günü yine Rus milli takım kampına giden FIFA sağlık komitesi tüm takıma doping kontrolü uygulamıştı. Başarılı bir performansla takımını çeyrek finale taşıyan Akınfeev'e doping testi, Rusya cephesinde kısa süreli şaşkınlığa sebep oldu.


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