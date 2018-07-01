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A Milli Kadın Voleybol Takımı gümüş madalyada kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Spor / 01 Temmuz 2018 Pazar 16:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı gümüş madalyada kaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda yenilenmiş kadrosuyla mücadele eden Türkiye, finalde son dünya şampiyonu ABD ile karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye 4-1 öne geçerken, ABD, Bartsch-Hackley'in bireysel performasıyla skora (7-7) denge getirdi. İlk teknik molayı 8-7 üstün tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Meryem Boz ve Hande Baladın'ın kenarlardan smaçlarıyla ikinci teknik molaya 6 sayılık skor avantajıyla girdi: 16-10. İkinci teknik molanın ardından üst üste üç sayı bulan ABD ümitlense de kısa sürede toparlanan A Milli Takım, durumu 21-14 yaptı. Milliler, rahat bir oyun çıkardığı ilk seti 25-17 aldı.

İkinci sette oyuna giren Hill, ABD'ye ekstra katkı verdi. İlk teknik molayı 8-7 önde geçen ABD, bloklardan bulduğu sayılarla skoru 12-9'a taşıdı. ABD, uzun rallilerin yaşandığı sette ikinci teknik molaya da 16-11 üstün girdi. Son bölümde file önünde rakibine kolay geçit vermeyen ay-yıldızlılar, farkı iki sayıya indirerek (16-18) oyuna ortak olsa da seti 25-22 kaybetti: 1-1

Daha önce grand prix adıyla düzenlenen organizasyonda ilk kez final oynayan A Milli Takım, üçüncü sete 4-0'lık seriyle başladı. Bu sette teknik molaları 8-5 ve 16-14 önde tamamlayan milliler, Meryem Boz'un liderliğinde farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Skor avantajının getirdiği rahatlıkla konsantrasyon kaybı yaşayan Türkiye karşısında 8-1'lik seri yakalayan ABD, durumu 22-22 yaptı. Son bölümü çekişmeli geçen seti 28-26 önde bitiren Türkiye, skor avantajını yeniden eline geçirdi: 2-1

Dördüncü setin başında basit hatalar yapan Türkiye, 6-2 geriye düştü. Eda Erdem Dündar'ın etkili servisleriyle farkı kapatmaya çalışan milliler önünde ABD, ilk teknik molaya iki sayılık avantajla gitti: 6-8 Manşet hataları yapan ay-yıldızlılar karşısında Hill ve Bartsch-Hackley'in devreye girmesiyle yeniden farkı açan (7-12) ABD, ikinci teknik molasını 16-12 üstün kapadığı seti 25-15 alarak durumu eşitledi: 2-2

Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Takım, şampiyonu belirleyecek tie-break setinde saha değişimine 8-4 geride girdi. Tie-break setini 15-7, karşılaşmayı 3-2 kazanan son dünya şampiyonu ABD, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye ise yenilenmiş formatı ve adıyla düzenlenen organizasyonda ilk gümüş madalyasını elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce 2012'de bronz madalya kazanmıştı.

Kadın Voleybol Takımı


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