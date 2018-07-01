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92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi Koşusunu kazandı.

Spor / 01 Temmuz 2018 Pazar 17:36
92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu.

Yarışı, Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Hep Beraber' adlı safkan kazandı.

Son zaferle Ahmet Çelik de üst üste 4. kez Gazi Koşusunu kazanmış oldu.

Çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olarak belirlenmişti. İkinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye ise 165 bin TL ikramiye verilecek. Yetiştiricilik primi olarak toplam 701 bin 250 TL dağıtılacak.

92. Gazi Koşusu'nu kazanacak atın sahibi, birincilik ikramiyesiyle beraber toplam 2 milyon 523 bin 350 TL'nin sahibi olacak. Kazanan atın sahibi aynı zamanda atın yetiştiricisi olması durumunda 412 bin 500 TL daha kazanırken, toplamda ise bu rakam 2 milyon 935 bin 850 TL olacak.

Gazi KoşusuAhmet Çelik


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