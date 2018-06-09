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Comolli 6 futbolcunun biletini kesti!

Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını izleyen yeni sportif direktör Damien Comolli, bir rapor hazırladı ve 6 futbolcunun sarı lacivertli takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Spor / 09 Haziran 2018 Cumartesi 13:50
Comolli 6 futbolcunun biletini kesti!

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin gelişiyle yeni bir dönem başladı. Başkan Ali Koç'un 3 yıllığına sportif direktörlüğe getirdiği Fransız futbol adamı mesaiye başladı.

İLK ETAPTA 6 FUTBOLCU
Futbolun tek patronu olan Comolli, geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la görüştü. Tesisleri gezen, takımı tanımaya başlayan Comolli, Kocaman'ın raporlarını da dikkatlice inceledi.

Fenerbahçe'nin eski maçlarını izlemeye başlayan ve kadroyu inceleyen Fransız sportif direktörün, performanslara göre 6 futbolcunun takıma yararlı olamayacağını ifade ederek gönderilmesini istedi.

KOCAMAN'IN VAZGEÇİLMEZİ AATIF DA VAR
Comolli'nin gönderilmesini istediği 6 futbolcunun 3'ü yerli 3'ü yabancı. Deneyimli futbol adamı öncelikle Hasan Ali, Alper Potuk ve uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal'la yolların ayrılmasını istedi.

Takıma geçen yaz transfer olan Dirar ve Isla'dan da faydalanamayacaklarını düşünen Comolli, bu ikilinin yanı sıra Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz sezon as oyuncularından olan Aatif'in da üstünü çizdi.

İŞTE O İSİMLER

Mehmet Topal


Aatif Chahechouhe


Nabil Dirar


Mauricio Isla


Alper Potuk






Hasan Ali Kaldırım

Mehmet TopalAli KoçAykut KocamanFenerbahçeAlper Potuk


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