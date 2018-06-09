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Antalyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı

Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Spor / 09 Haziran 2018 Cumartesi 16:27
Antalyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı

Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirdi. Antalyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İçel İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.

Teknik DirektörKayseri ErciyessporGençlerbirliğiİçel İdmanyurduBülent Korkmaz


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