Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Foça'da

Foça İçelaki Koyunda yapılacak olan Açık Su Milli Takım Seçme Yarışmasına birçok sporcunun katılması bekleniyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre yarışacak olan sporcular, Kadın ve Erkekler kategorilerinde 14-30 yaş aralığında mücadele edecek.



Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Türkiye Yüzme Federasyonu teşekkür etti. Başkan Demirağ, “Türkiye Yüzme Federasyonumuza düzenledikleri bu etkinlik için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Foçamız birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Foçamızın en güzel koylarında gerçekleştirilecek Açık Su Milli Takım Seçmelerine katılacak olan yarışmacılarımıza şimdiden başarılar dileriz. Foçamızda yüzmenin, yarışmanın keyfine varacaksınız” dedi.



