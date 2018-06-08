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TFF'den taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ile ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı.

Spor / 08 Haziran 2018 Cuma 13:53
TFF'den taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti. Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.”

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