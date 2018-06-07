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Burak Yılmaz kararını verdi! Takımı...

Başakşehir veya Beşiktaş'a transferinin gerçekleşme ihtimali düşük olan Burak Yılmaz, kariyerine Trabzonspor'da devam edecek.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 22:16
Burak Yılmaz kararını verdi! Takımı...

Sezon bitmeden hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Adı hem Beşiktaş hem Başakşehir ile anılan 32 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon da bordo mavili formayı giyecek.

Burak için gitmeye çok gönüllü olmadığı Başakşehir defterinin tamamen kapandığı öğrenilirken, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yaşanan bonservis pazarlığında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Siyah beyazlıların Burak'ın bonservisi için maksimum 3 milyon Euro'ya çıktığı belirtilirken, Karadeniz ekibinin 5 milyon Euro'dan aşağı düşmediği ifade edildi.

Kulübün ücretinde indirim talep ettiği Burak Yılmaz'ın bu teklifi büyük oranda kabul ettiği ve kontratının bitiş tarihi olan 2020'ye kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edeceğini yönetime ilettiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da 'Burak Yılmaz ile birkaç kez bir araya geldik. Bizim kendisinden tek bir talebimiz oldu; o da aldığı ücrette indirime gitmesi. Çok soğuk bakmadı' sözleriyle görüşmeleri doğruladı.

Lig bitmeden Almanya'da fıtık ameliyatı olan Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 1 Temmuz'da başlayacak 2018-2019 sezonu çalışmalarına katılacağı kaydedildi. Bu sezon Karadeniz ekibinde 25 lig maçında 23 gol atan milli forvet 4 de asist yapmıştı. (beIN SPORTS)

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