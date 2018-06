Şampiyonlar Ligi gelirleri arttı

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunda takımlara dağıtılacak primlerdeki değişiklikleri açıkladı.



Süper Lig'de sezonu şampiyonu Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacağı aşamalarda gelirler artırıldı. Ligde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda.



GELİRLER YÜZDE 50'YE YAKIN ARTTI



Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon grup aşamasına kalan her takım 15,25 milyon euro kazanacak. Bu rakam 2017-2018 sezonunda 12,7 milyon euro olarak belirlenmişti.



Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon euro ödenecek. Beraberlik halinde ise 900 bin euro ödeme yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon euroluk ödeme yapılacak.



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 81,25 milyon euronun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon euroydu.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dağıtılacak gelirler;



Gruplara kalma: 15,25 milyon euro (Geçen sezon 12,7 milyon euro)

Galibiyet primi: 2.7 milyon euro (Geçen sezon 1.5 milyon euro)

Beraberlik primi: 900 bin euro (Geçen sezon 500 bin euro)

Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon euro (Geçen sezon 6 milyon euro)

Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon euro (Geçen sezon 6,5 milyon euro)

Yarı finale kalma: 12 milyon euro (Geçen sezon 7,5 milyon euro)

Finale kalma: 15 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)

Şampiyonluk: 15 milyon euro + 4 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)

Süper Kupa katılım payı: Şampiyona €4.5M, finaliste €3.5M