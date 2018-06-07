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Rodrigues ve Gomis satış listesinde

UEFA'dan ceza alacak olan Galatasaray'ın, transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Satılacak oyuncuların başında ise Rodrigues ve Gomis geliyor.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 15:01
Rodrigues ve Gomis satış listesinde

Galatasaray'ın resmi olarak açıklanmasa da UEFA'dan ceza alması kesin. Sarı-kırmızılı ekip alacağı ceza gereği transfer yapmak için mevcut kadrodan oyuncu satıp kaynak oluşturmak zorunda.

GOMİS'E ÇİN'DEN TEKLİFLER VAR

Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği Gomis, 33 yaşında olması, yıllık maliyetinin yüksek olması, başarılı geçirdiği sezonun ardından teklifler alması nedeniyle listenin başında yer alıyor. Fransız yıldıza 10-15 milyon euro düzeyinde teklif gelirse masaya oturulacak. Gomis de geçtiğimiz günlerde takımdaki geleceğinin net olmadığını belirtmişti.

Galatasaray B planı İngilizlerin gözdesi Garry Rodrigues. Kontratına iyileştirme talep eden futbolcuya Newcastle United başta olmak üzere birçok kulüp talip. Rodrigues'den 20 milyon euro civarında gelir elde edilmesi bekleniyor.



BAŞKAN HERKES SATILABİLİR DEMİŞTİ

Ayrıca Maicon, Feghouli ve Belhanda için de cazip teklif gelmesi durumuda yönetim bu isimleri göndermeye sıcak bakıyor. Özellikle Dünya Kupası arenasında Fas Milli Takımı forması giyecek olan Younes Belhanda'nın kendini göstermesi halinde teklif alması bekleniyor.

Başkan Mustafa Cengiz de önceki gün katıldığı bir davette UEFA'nın transfer kısıtlamasını işaret edercesine,'Profesyonel dünyada her şey satın alınır ve satılır. Çok yüksek ve değerini bulan bir teklif gelirse satarsınız” yanıtı vermişti.

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