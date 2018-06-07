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Johan Djourou'ya çizmeden talip var

Antalyaspor’un stoperi Johan Djourou’u Seri A ekibi SPAL’ın kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 11:17
Johan Djourou'ya çizmeden talip var

Geçen sezon küme düşme hattının 3 puan üzerinde 38 puanla 17. sırada tamamlayan İtalyan ekibi savunmasına takviye yapmak istiyor. SPAL geçen sezon boyunca kalesinde 59 gol görmüş ve ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olmuştu.

Kırmızı-beyazlı formayı geçen sezon 18 maçta sırtına geçiren başarılı stoper 1 golle skora katkı verdi. Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun transfermarkt değeri 850 bin Euro civarında.


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