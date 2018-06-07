G.Saray'dan Balotelli için resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda özellikle son günlerde adı sıkça sarı-kırmızılı takımla anılan Mario Balotelli ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi.



Galatasaray’ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır."