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G.Saray'dan Balotelli için resmi açıklama

Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 21:51
G.Saray'dan Balotelli için resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda özellikle son günlerde adı sıkça sarı-kırmızılı takımla anılan Mario Balotelli ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

Galatasaray’ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır."

Spor TotoŞampiyonGalatasarayMario Balotelli


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