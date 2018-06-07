Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı

Kayserispor’un yetenekli genç futbolcusu 14 yaşındaki Emre Demir, bir haftalık kamp için gittiği Fransa’nın PSG takımının kampında göz doldurdu. PSG teknik heyeti genç futbolcunun 13 Haziran’a kadar kampta kalmasını istedi.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 12:18
Fransızlar Emre Demir'i bırakmadı

28 Mayıs Pazartesi günü Fransa'nın ünlü takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin kampına katılan Kayserispor'un gelecek vaat eden futbolcusu Emre Demir, PSG teknik heyetinin de beğenisini kazandı. Bir haftalık kamp için giden Emre Demir, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 13 Haziran'a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris'te düzenlenecek olan ve Real Madrid, Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.

Paris Saint Germain


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar