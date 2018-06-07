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Fenerbahçe'de Comolli dönemi resmen başladı!

Fenerbahçe, Sportif Direktör olarak Damien Comolli ile anlaştığını açıkladı.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 16:00
Fenerbahçe'de Comolli dönemi resmen başladı!

Sarı-licivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Damien Comolli, Sportif Direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak.

Yeni sportif direktörümüz Damien Comolli, konuyla ilgili websitemize yaptığı açıklamada “Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübümüzün Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili olarak Başkanımız Sayın Ali Koç: “Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin imza töreni ve basın toplantısı, 12 Haziran Salı günü saat 14:00'te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir' denildi. 

İmza TöreniBasın ToplantısıFutbol TakımıFenerbahçeLiverpool


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