Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular

Beşiktaş'ta yönetim kaçan şampiyonluğun ve Şampiyonlar Ligi'nin ardından ilk toplantıyı gerçekleştirdi.



Siyah-beyazlılarda öncelikli gündem maddesi, futbol takımında gerçekleştirilecek revizyon ile bütçenin yüzde 40 oranında küçültülmesiydi.



Aşama aşama uygulanacak planlar da belirlendi. Buna göre:



1- Öncelikle sezon içerisinde yeterli performansı gösteremeyen oyuncularla vedalaşma kararı alındı. Burada 1 numarada Negredo ve Love var. Negredo 4 milyon 350 bin euro, Love ise yıllık 2 milyon euro alıyor.



2- Kanatlarda görev yapan 1-2 isim gönderilecek. Burada da yıllık 2 milyon garanti ücret kazanan Lens ön plana çıkıyor. Ciddi bir teklif gelmesi durumunda 2.1 milyon euro alan Quaresma da satılabilir.



3- Orta sahadan Oğuzhan ya da Tolgay'dan birisiyle vedalaşılacak. Tolgay 2 milyon euro, Ozzie ise 1.5 milyon euro alıyor.



4- Resmi olarak açıklanmasa da Beşiktaş Atiba'yla 1 yıl daha sözleşme uzattı. Bu durumda Mitrovic'le yollar ayrılacak. Siyah-beyazlı ekip Mitrovic'in gönderilmesi durumunda 1.2 milyon euroluk bir yükten daha kurtulacak.







3 OYUNCU ALINACAK



Atiba'yla anlaşılamazsa Mitrovic kalacak ve en az 4 oyuncu gönderilecek. Yerlerine de bir golcü, Talisca'nın yerine bir oyuncu ve bir de sağ bek alınacak. Talisca'nın yerine adam alınmazsa o mevkide Babel oynayacak.



Bütün bu operasyon 2018 Dünya Kupası'nın ardından gerçekleştirilecek. Hem ciddi yıllık ücret yükünden kurtulacak hem de satıştan para kazanacak olan siyah-beyazlılar, gidenlere göre alacağı isimleri belirleyecek.



Yönetimin alınacaklar için uygulayacağı bir diğer yöntem de takas olacak. Takasta kullanılacak isemler ise Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek ve Denys Boyko.