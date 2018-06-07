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Aykut Kocaman Ali Koç ile görüştü! Rapor...

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, başkan Ali Koç ile görüştü.

Spor / 07 Haziran 2018 Perşembe 23:13
Aykut Kocaman Ali Koç ile görüştü! Rapor...

Ali Koç ile bir araya gelen Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon takımda yaşananlar, takımın son durumu, takımın ihtiyaçları, yapılacak olan transferler üzerine uzun süren bir görüşme yaptı.

Aykut Kocaman'ın yaklaşımını ve sunumunu büyük memnuniyetle karşılayan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir görüşme daha yapılacak.

Ali Koç ile Aykut Kocaman arasında yapılacak ikinci görüşmede, Kocaman Fenerbahçe ile hazırladığı 48 sayfalık sunumu Comolli ile de paylaşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmeden son derece memnun kalırken, Kocaman'a vermiş olduğu bilgiler ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ali KoçAykut KocamanFenerbahçe


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