Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi

Teknik Direktör Ümit Kayıhan, İzmir'de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan'ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı.



17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanına çıkan Kayıhan, kariyerine futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giyen Kayıhan, daha sonra Eskişehir ve Kuşadasıspor'da forma giydi.



Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Kayıhan son olarak 2013 yılında Altay'ı çalıştırdı. Televizyon programlarında yorumculuk da yapan Kayıhan, evli ve iki çocuk babasıydı



