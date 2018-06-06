Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi

Türk futbolunun önemli isimlerinden 64 yaşındaki başarılı teknik adam Ümit Kayıhan, bir süredir zatürre nedeniyle tedavi gördüğü İzmir’deki bir hastanede hayatını kaybetti.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 10:33
Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi

Teknik Direktör Ümit Kayıhan, İzmir'de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan'ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı.

17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanına çıkan Kayıhan, kariyerine futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giyen Kayıhan, daha sonra Eskişehir ve Kuşadasıspor'da forma giydi.

Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Kayıhan son olarak 2013 yılında Altay'ı çalıştırdı. Televizyon programlarında yorumculuk da yapan Kayıhan, evli ve iki çocuk babasıydı

Teknik Direktör


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar