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Rafting ayrı bir federasyon olacak

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonları (GOSBF) bünyesinde yer alan rafting branşı ayrı bir federasyon olacak.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 13:26
Rafting ayrı bir federasyon olacak

Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu, branşın gelişmesi ve faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için federasyon kurulması kararını verdi.

Rafting, özerkleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyon olarak faliyetlerini sürdürecek.

Raftingin ayrılmasının ardından GOSBF bünyesinde halen korfbol, kriket, offshore, squash, dalga sörfü ve paintball branşları bulunuyor.

OffshoreKriketPaintball


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