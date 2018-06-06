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Gazze'den Arjantin'e, 'İsrail'le maç yapmayın' çağrısı

Gazze’deki Meçhul Asker Meydanı’nda bir araya gelen Filistinliler, Kudüs’te Cumartesi günü oynanacak olan Arjantin-İsrail hazırlık maçını protesto etti.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
Gazze'den Arjantin'e, 'İsrail'le maç yapmayın' çağrısı
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Onlarca Filistinli Kudüs’te Cumartesi günü oynanacak olan Arjantin - İsrail hazırlık maçını protesto etmek için Gazze’deki Meçhul Asker Meydanı’nda bir araya geldi. Eyleme Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Üyesi Abdel Salam Haniyeh, Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Asad Al-Majdalawi, onlarca Filistinli sporcu, Antrenörler ve kulüp başkanları katıldı.

Eylemde konuşma yapan Haniyeh, “Maçın işgal altındaki topraklarda yapılmasının, FIFA kurallarını ve uluslararası kanunları ihlal anlamı taşıyor” dedi.

Haniyeh, Arjantin milli takımından maça çıkmamasını talep etti.

Eyleme katılan Filistinli sporcular, İsrail’le işgal altındaki Filistin topraklarında yapılacak maçın iptali talebiyle bir pankartı kaldırarak İsrail ile dostluk maçı oynamaya hazırlanan Arjantin’den bu kararını değiştirmesini istedi.

Arjantin’in Kudüs’te İsrail ile hazırlık maçı yapacak olması, başta Filistinliler olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Hazırlık Maçı


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