Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Yönetimde görev dağılımı şöyle:



Başkan: Mustafa Cengiz



2. Başkan: Abdurrahim Albayrak



Başkan Yardımcısı: Murat Ece



Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay



Muhasip Üye: Emre Erdoğan



Genel Sekreter: Kaan Kançal



Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak



İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay



Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik



Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru



Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik



Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu



Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı



Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün



Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke



Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik



Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever



Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı



Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru