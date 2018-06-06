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Galatasaray ilk transferini yaptı

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le 3 yıllık el sıkıştı.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 14:32
Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK EL SIKIŞTILAR

Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak bitirdi. beIN Sports'un haberine göre; Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı.



GEÇEN SEZON 4 GOL 4 ASİST YAPTI

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

Akhisar BelediyesporGalatasarayMobilya


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