Futbol camiası iftarda bir araya geldi

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftara kulüp başkanları davet etti.



Davete icabet eden kulüp başkanları iftar organizasyonunda bir araya geldi.



AZİZ YILDIRIM KATILMIYORDU ALİ KOÇ GELDİ



Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun süre Kulüpler Birliği'nin organizasyonlarına katılmadı ve vekilen Şekip Mosturoğlu'nu gönderdi.



Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u iftar organizasyonuna davet etti. Bu davet Ali Koç tarafından kabul gördü ve başkanlar iftarda buluştu.







MUSTAFA CENGİZ DE KATILDI



Sıcak görüntülerin ortaya çıktığı bu iftar organizasyonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve diğer kulüp başkanları da katıldı.