Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum bıraktı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu ’Come to Beşiktaş’ diyerek Beşiktaş’a çağırdı.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 13:52
Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı

Yeni sezon öncesinde transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi'ne taraftarlar destek vermeye başladı.

Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında. Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu Daniel Sturridge, Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu.

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge'in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara 'Come to Beşiktaş' yazdı.








Beşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar