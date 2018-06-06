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Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek

Beşiktaş sağ bek transferinde rotasını İsviçre'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip Basel'den Michael Lang'i transfer etmek istiyor.

Spor / 06 Haziran 2018 Çarşamba 16:09
Beşiktaş'ın gündemindeki sağ bek

Siyah-beyazlılar, Basel ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İsviçre ekibiyle görüşmelere başladı.

Bir hafta önce serbest durumdaki Daniel Opare ile anlaşan, Lyon'dan Rafael Da Silva için girişimde bulunan siyah beyazlılar, Basel ile yapılan temasların sonucuna göre kararını verecek. İsviçre ekibiyle bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlanması halinde, Beşiktaş'ın yeni sağ beki Lang olacak.



BEŞİKTAŞ'TA SON ADAY MİCHAEL LANG

Daha önce St Gallen ve Grasshoppers'da oynayan 1.85 boyundaki Lang, son 3 sezondur Basel forması giyiyor. İsviçreli oyuncu geçen sezon 44 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.

Lang sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsviçre Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.

Da SilvaDaniel OpareBaselİsviçre


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