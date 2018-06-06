Ali Koç hakkında bomba iddia

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç hakkında dikket çeken bir açıklamada bulundu.



Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle Fenerbahçe yönetiminin Yahudilerin eline geçtiği yönünde iddialar ortaya atıldığını söyleyen Murat Bardakçı bu iddiaları yalanlayarak 'Vehbi Koç'un çocukları hem anne, hem de baba, yani Vehbi Bey ve Sadberk Hanım tarafından Anadolu tasavvufu ile Melâmetîlik'in en önemli isimlerinden olan ve İkinci Murad zamanında yaşayan Hacı Bayram-ı Velî'nin soyundan gelirler. Rahmi Koç bu büyük evliyanın 19., Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç da 20. göbekten torunlarıdır' açıklamasında bulundu.



Murat Bardakçı'nın o yazısı;



Ali Koç, Hacı Bayram-ı Velî ve Yahudilik



TÜRKİYE üç günden buyana 24 Haziran seçimlerini unutup Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasını konuşuyor. Ali Bey'in taraftarları bayram yaparken, bir kesim de sosyal medyada ortaya tuhaf iddialar atarak yeni başkana veryansın ediyor...



Koç ailesi, dolayısı ile Ali Koç güya safkan Yahudi imiş ve geçen pazar yapılan seçim ile Fenerbahçe'nin yönetimi Yahudilerin eline geçmiş!



Bu sözleri edenlerden şimdi ben de nasibimi alıyorum... İki buçuk sene önce Mustafa Koç'un vefatının ardından “Koç ailesinin ceddi Hacı Bayram-ı Velî'dir” diye yazmamı dillerine doluyor, yalan söylediğimi ve benim de Yahudi olduğumu iddia ediyorlar.



Yahudiliğimi iddia etmekle kalsalar iyi... Ne siyonistliğimi bırakıyorlar, ne dönmeliğimi ve ne de masonluğumu!



Baştan aşağı yanlış olmasına rağmen doğru zannedilip inanılan ve hattâ iman edercesine sahiplenilen hatâlı bilgileri düzeltmenin yeni birşeyler öğretmekten kat be kat zor, hattâ imkânsız olduğunu gayet iyi bilirim ama tekrar yazmadan edemeyeceğim:



PARİS'TEKİ TORUNLAR



Senelerdir tekrar edilen ve bazı kişilerin maalesef inandıkları bir palavra vardır: Vehbi Koç ile ortağı Bernar Nahum'un babaları Osmanlı İmparatorluğu'nun 1909 ile 1920 seneleri arasında Hahambaşısı olan Haim Nahum'dur. Haim Nahum siyonist hareketin liderlerindendir, bu yüzden Lozan görüşmelerinde İsmet Paşa'nın danışmanlığını yapmıştır ve Koç ailesinin sermayesi Vehbi Bey'in “babası” Haim Nahum'un Osmanlı Bankası'ndan yürüttüğü altınlardır!



Neresini düzelteceksiniz? Hahambaşı Haim Nahum'un siyonist değil, tam tersine antisiyonist olduğunu mu, siyonizm ile mücadele için cemiyetler kurup yayınlar yapması yüzünden Avrupa'daki teşkilâtların Nahum'un ayağını kaydırmak maksadıyla her türlü çabayı gösterdiklerini mi, Lozan'da bulunmasının sebebinin Batı'daki geniş çevresinden istifade etmek düşüncesinin bulunduğunu mu, yoksa Haliç'te orta halli bir esnafın oğlu olan ve sonradan Vehbi Koç ile ortaklık kuran Bernar Nahum ile Hahambaşı Haim Nahum arasında soyadı benzerliğinden başka bir alâkanın vârolmadığını mı, hangisini?



Ben, İstanbul'dan ayrılmasından sonra Kahire'ye yerleşen ve Mısır'ın Hahambaşısı olan Haim Nahum'un Paris'te yaşayan oğlu Jojo Nahum'u uzun seneler önce tanımıştım. Hem de nerede bilir misiniz? Sultan Vahideddin'in torunlarının evinde... Dedeleri tahta çıktığı zaman imparatorluğun hahambaşısı olan Haim Nahum'un ailesi ile sık sık görüşürlerdi, zaten “Bu Yahudi, bu Ermeni, bu bilmemne...” gibisinden tuhaf ayırımları da bilmezlerdi...



TARİH KURUMU YAYINLADI



Şimdi, Koç ailesinin Hacı Bayram-ı Velî ile alâkasını tekrar yazayım:



Vehbi Koç'un çocukları hem anne, hem de baba, yani Vehbi Bey ve Sadberk Hanım tarafından Anadolu tasavvufu ile Melâmetîlik'in en önemli isimlerinden olan ve İkinci Murad zamanında yaşayan Hacı Bayram-ı Velî'nin soyundan gelirler. Rahmi Koç bu büyük evliyanın 19., Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç da 20. göbekten torunlarıdır.



Bunu sadece ben söylemiyorum, Türk Tarih Kurumu, yani Türkiye'nin en önemli tarih müessesesi söylüyor! Hacı Bayram-ı Velî ile alâkası soyadından da belli olan rahmetli büyükelçi Fuad Bayramoğlu'nun Kurum tarafından 1983'te yayınlanan “Hacı Bayram-ı Velî. Yaşamı, Soyu, Vakfı” isimli iki cildlik koskoca eserindeki şecereye, özellikle de kitabın 112. ve 113. sahifelerine bakarsanız, bağlantıyı görürsünüz. Soyağacının yine Fuad Bey tarafından günümüze uzanan nesillerin ilâvesi ile son hâle getirilmiş şekli de İstanbul'da, Sadberk Hanım Müzesi'nin duvarlarındadır!



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