Seçim sonrası Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı!

Gelen haberlere göre Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın yanına gidip 'Başkan veda konuşması yapmadan gitme. Sen bu kulübün efsanesisin. Sen olmasan ben olmazdım. Bu stat olmazdı. Kırgınlık, kızgınlık yok' sözlerini kullandığı belirtildi.



'ZATEN BENİ İSTEMİYORLAR NE İÇİN KONUŞMA YAPAYIM'



Koç'un bu teklifini geri çeviren Yıldırım 'Gerek yok. Zaten beni de istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım' diyerek stadı terk etti.



İHANETE UĞRADIK



Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, seçimi kaybetmelerini kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına bağladı. Ali Yıldırım'ın yakın çevresine 'Büyük ihanete uğradık. Bize söz verip oy atacağını söyleyenler sözleride durmadı. Hiçbiri vaadini yerine getirmedi' diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi. Ayrıca ilk sanıdığın ardından stadı terk eden eski başkan Aziz Yıldırım'ın da evine eşi ve çocuğu ile birlikte döndükten sonra telefonlarını kapattığı dış dünyayla hiçbir şekilde iletişime geçmediği öğrenildi.







AZİZ YILDIRIM'A KÜREK ŞUBESİ ŞOKU



Hafta sonu yapılan kongrede 20 yıllık başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım'ın kaybetmesinin yankıları sürüyor. Rakibi Ali Koç'a karşı yarışan ve kazanacağını her fırsatta söyleyen Yıldırım en büyük darbeyi yaklaşık 3 bin kongre üyesinin bulunduğu kürek şubesinden yedi.



Adı soruşturmada geçen bir ismi yönetim listesine alan Aziz Yıldırım'ın, kürek şubesinden gelen 'Bu isim bizim şubede sporculuk yaptı ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize' teklifine 'Hayır, başka bir adayı ve öneriyi kabul etmiyorum' diyerek rest çektiği; bunun üzerine de kürek şubesindeki kongre üyelerinin yönünü Koç'a çevirdiği ifade edildi.



KAYBETTİREN HATALAR



Kulüp tarihinin önemli bir kısmına damga vuran Aziz Yıldırım, belki de hiç kırılmayacak rekorla oturduğu başkanlık koltuğunu kaybetti. Son dönemde taraftarların tepki gösterdiği Yıldırım'ın büyük farkla seçimi yitirmesinin altında da kimisi transfer kimisi stratejik hatalar yatıyor.



İşte eski başkanın 20 yıllık görev süreci sonunda neden tekrar seçilemediğinin nedenleri:



* 20 yılda gördüğü 10. G.Saray şampiyonluğu. G.Saray'ın onun döneminde 2 yıldız birden takması. 2 şampiyonluk önde aldığı F.Bahçe'yi G.Saray'ın 2 yıldız gerisine düşürmesi.



* Yapılan yanlış ve hatalı transferlere devam etmesi.



* Seçim stratejisini sadece 3 Temmuz üzerine kurgulaması. Kendisi için sokaklara dökülen, gaz yiyen 10 binleri görmezden gelip sadece 'ben' demesi.



* G.Saraylı oldukları bilinen isimleri FBTV'ye çıkarıp oy istemesi.



* Türkiye Kupası'nın Akhisar'a kaptırılması.



* Aykut Kocaman'ın Konyaspor maçından sonra 'Takımı geç kurduk' sözleri.



* Ali Koç'u FETÖ ile aynı cümleler içinde kullanması.



* Vefa Küçük'ü tüm genel kurul gözleri önünde çocuk gibi azarlaması.



* 'Benden sonra başkan Ali Koç' demesine rağmen sözüden dönmesi.



* Taraftarlarla sürekli kavga etmesi, kombinelerini iptal etmesi.



* Galatasaray şampiyona olup, Beşiktaş da Avrupa'da fırtına gibi eserken Fenerbahçe'nin hiçbir başarı kazanamaması.



* 'Son kez aday oluyorum' sözlerinin daha önce verdiği sözleri tutmaması nedeniyle inandırıcılığını kaybetmesi.