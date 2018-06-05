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Sabıb Aytaç imzayı attı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Sakıb Aytaç ile anlaştıklarını duyurdu.

Spor / 05 Haziran 2018 Salı 15:28
Sabıb Aytaç imzayı attı

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı belirtilen Sakıb Aytaç için flaş transfer açıklaması geldi.

A Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sakıb Aytaç ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

'SAKIB İLE SON PÜRÜZLERİ GİDERİYORUZ'

Erol Bedir yaptığı açıklamada 'Antalyaspor ile sözleşmesi biten Sakıb Aytaç ile son pürüzleri gideriyoruz. Kısa bir süre içerisinde imza atacak.' ifadelerini kullandı.

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 32 maçta oynadı ve 4 asist yaptı.

TrabzonsporKayserisporBeşiktaş


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