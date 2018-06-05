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Pierre Webo'dan Gazişehir'e veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yıldız oyuncu Pierre Webo takıma veda etti.

Spor / 05 Haziran 2018 Salı 10:33
Pierre Webo'dan Gazişehir'e veda

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak takımdan ayrıldığını duyuran tecrübeli oyuncu, ilk günden bu yana Gaziantep'te çok güzel günler geçirdiğini dile getirdi. Gazişehir'de büyük bir projenin parçası olma fırsatını yakaladığını belirten Webo, kendisine bu imkanı veren kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'na, aile ortamında kendisini karşılayan takım arkadaşlarına ve Gaziantep halkına teşekkür etti. Webo, açıklamasının devamında, 'Tribünde adımı haykıran Gaziantep sevdalıları, sizin için sahada olma fırsatı bulduğum her an benim için çok kıymetliydi. Ama şimdi size veda etme vaktim geldi. Kendimi hala çok iyi hissediyorum ve yüksek bir motivasyonla üst düzey futbol oynamaya ve goller atmaya devam edeceğim. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Mesafelerin bir önemi yok, yaşadığımız heyecan ve paylaştığımız sevgi sonsuza dek kalbimde kalacak' dedi.

Kırmızı-siyahlı ekipte geçtiğimiz sezon forma giyen yıldız isim oynadığı 25 maçta 8 gol atarken, takıma liderlik yaparak da önemli bir karakter ortaya koymuştu.

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