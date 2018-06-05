L'Equipe duyurdu! 'Anlaşmaya yakın'

LEquipe'te yer alan haberde; St.Etienne'in 33 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüştüğü ve sözleşme şartlarında pazarlık yaptığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin Valbuena için önemli bir bonservis talep etmeyeceği yazılırken, transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceği notu düşüldü.



Fenerbahçe'nin Valbuena için 1 ile 2 milyon euro arasında bir bonservis ücreti isteyeceği, St. Etienne'in de bu rakamı karşılamayı düşündüğü yazıldı.



St. Etienne yerel basınında çıkan haberde ise; Valbuena'nın Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro ücret aldığı, St. Etienne için bu rakamın oldukça fazla olduğu ve bunun indirilmesi için görüşmelerin olduğu ifade edildi. Fransız oyuncunun bu rakamı düşmeye sıcak baktığı, anlaşmanın yakın olduğu bilgisi verildi.



Valbuena, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 40 resmi maçta 8 gol atıp 16 asist yapmıştı.