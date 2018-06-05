Galatasaray Serkan Kırıntılı'yı transfer ediyor

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak sadece 2 maç forma giyebilen 36 yaşındaki Fransız kaleci Cédric Carrasso ile Eray İşcan'ın sözleşmeleri sona erdi.



Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayan Galatasaray yönetimi, kararını verdi.



PRENSİPTE ANLAŞILDI



Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılıların, Atiker Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı ile anlaştığı öğrenildi.



Milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlanmasıyla kaleye geçen Serkan, İran maçında başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, Tunus karşısında yediği goller nedeniyle eleştirilmişti.



