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Galatasaray Serkan Kırıntılı'yı transfer ediyor

Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray'ın, Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı'yı transfer edeceği öğrenildi.

Spor / 05 Haziran 2018 Salı 15:23
Galatasaray Serkan Kırıntılı'yı transfer ediyor

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak sadece 2 maç forma giyebilen 36 yaşındaki Fransız kaleci Cédric Carrasso ile Eray İşcan'ın sözleşmeleri sona erdi.

Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayan Galatasaray yönetimi, kararını verdi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılıların, Atiker Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı ile anlaştığı öğrenildi.

Milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlanmasıyla kaleye geçen Serkan, İran maçında başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, Tunus karşısında yediği goller nedeniyle eleştirilmişti.

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