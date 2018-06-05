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Başkan Ali Koç onu getiriyor! İlk imza...

Aziz Yıldırım'ı yirmi yılın ardından devirerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç, kısa süre içerisinde futbol direktörünü açıklayacak.

Spor / 05 Haziran 2018 Salı 00:58
Başkan Ali Koç onu getiriyor! İlk imza...

Fenerbahçe'de Ali Koç ile birlikte yeni bir dönem başlıyor.

Koç, göreve geldiği takdirde bir futbol direktörüyle anlaşacağını açıklamıştı. Fanatik' te yer alan habere göre yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi bu göreve getirmesi bekleniyor. Koç ile Comolli uzun süredir planlama yaptığı için, futboldaki yeni yapılanma kısa sürede hayata geçirilecek.

Futbolun başına geçecek olan 50 yaşındaki Comolli, yeni teknik direktörü de belirleyecek. Koç, yerli olarak tek teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Ancak Kocaman ile yola devam edilmesi zor görünüyor.

Belirlenen beş yabancı teknik direktörden birinin takımın başına getirilme ihtimali yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan başlanacağı için, yeni teknik direktör de kısa sürede belirlenecek. 

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