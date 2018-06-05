Aslan'a Galli Pirlo

G.Saray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edk Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Cimbom, İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Joe Allen'ın peşinde.



ÖNCE ŞARTLARI ÖĞRENİLECEK

Cimbom'un önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını değerlendireceği bildirildi. G.Saray, N'Diaye'nin takımdan ayrılması sonrası o bölgeye iyi bir isim bakıyor.



​2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Orta sahanın ortasında görev alan Joe Allen tam bir beyin görevi görüyor. Çalışkanlığı ve top tekniğiyle İngilizler'in 'Galli Pirlo' diye çağırdığı Allen'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.



36 MAÇTA 2 GOL VE 6 ASİST

Joe Allen, geride kalan sezonda Stoke City ile 36 lig maçında görev aldı. Galli futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Galler Milli Takımı'nda ise 42 karşılaşmada 2 gol attı.