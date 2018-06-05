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Alex Telles'ten büyük gelir

Porto'da forma giyen Alex Telles'in 40 milyon euroya İngiltere'ye transfer olması halinde Galatasaray, bu transferden 3,5 milyon euroyu kasaya koyacak.

Spor / 05 Haziran 2018 Salı 15:32
Alex Telles'ten büyük gelir

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Lig'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.



Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon euroya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon euroya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon euro girecek.

GALATASARAY EMRE MOR İÇİN BEKLİYOR

G.Saray, genç yıldız Emre Mor ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Celta'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İspanyol ekibi nihai kararını bu hafta açıklayacak.

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