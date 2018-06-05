Abdurrahim Albayrak'a kritik görev

Galatasaray Kulübünde geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçilen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre ikinci başkanlığa ve basın sözcülüğü görevlerine Abdurrahim Albayrak getirildi. Başkan yardımcıları Murat Ece ve Yusuf Günay olurken kulübün genel sekreterliğini ise Kaan Kançal yapacak.



Galatasaray Kulübünde göreve getirilen 89. yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:



Başkan: Mustafa Cengiz



İkinci başkan ve basın sözcüsü: Abdurrahim Albayrak



Başkan yardımcıları: Murat Ece ve Yusuf Günay



Muhasip üye: Emre Erdoğan



Genel sekreter: Kaan Kançal



İletişim sorumlusu: Yusuf Günay



Basketbol şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik



Voleybol şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru



Su sporları ve tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik



Atletizm ve judo: Dilek Kutlu



Binicilik, briç ve satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı



Dış ilişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün



Stadyum ve taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke



Spor okulları ve dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik



Gayrımenkul komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever



Pazarlama komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı



Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru