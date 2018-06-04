Yüksek atlamada 16 yıllık rekor kırıldı

Romanya’nın Cluj kentinde yapılan Uluslararası Romanya Atletizm Şampiyonası’nda 20 yaşındaki milli atlet Alperen Acet piste çıktı. Rumenlerin efsanevi yüksekçisi Iolanda Balaş-Söter’in adını taşıyan stadyumda gerçekleştirdiği 2.30’luk dereceyle müthiş bir rekora imza atan Acet, 2018 Avrupa Şampiyonası barajını da geçerek şampiyonaya adını yazdırdı. Kariyerinin en iyisi olan 2.22 ile yarışmaya gelen Alperen, daha önce üç kez deneyip başarılı olamadığı 2.26’lık Türkiye rekorunu bu kez aşmayı başardı. Ardından çıtayı 2.30’a koydurdu ve bu yüksekliği üçüncü hakkında aşmayı başardı. Bu sezon Avrupa’da 2.30 atlayabilen yedinci isim olan Alperen Acet, yüksek atlamada yeni Türkiye rekoruna imza attı. Önceki rekor 2002 yılında Metin Durmuşoğlu tarafından 2.26 ile kırılmıştı.



Atletizmde Alperen Acet’in Türkiye rekoru haberi sonrası milli sporcuyu ve antrenör Cavit Ceylan’ı arayıp kutlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Denizli İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde edilen başarının Denizli ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Alperen’in azimli bir sporcu olduğunu söyleyen İbanoğlu, kırdığı Türkiye rekoru ile yüksek atlamada en iyilerden biri olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.



Elde ettiği sonuçla büyük moral kazanan Alperen Acet, 9-10 Haziran tarihlerinde İtalya’da gerçekleşecek U23 Akdeniz Şampiyonasında madalya için piste çıkacak.