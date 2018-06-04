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Mazbata töreni taraftara açık yapılacak

Fenerbahçe’de başkanlığı kazanan Ali Koç’un mazbata töreni yarın saat 18.00’de Ülker Stadı’nda taraftara açık olarak yapılacak.

Spor / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:34
Mazbata töreni taraftara açık yapılacak

Fenerbahçe’de 3 Haziran günü yapılan seçimleri kazanıp başkan olan Ali Koç’un mazbata töreni yarın Ülker Stadı’nda yapılacak.

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından başkanlığa seçilen Ali Koç resmi olarak yarın akşam saat 18.00’de yapılacak olan mazbata töreninde göreve başlayacak.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda yapılacak olan tören taraftarlara açık olacak.

Taraftarlar Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerden stada alınacak.

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